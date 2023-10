Incarnat Le 360 Paris Music Factory Paris, 1 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 01 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Emmanuelle Martin et Cécile Evrot mélangent chant carpatique et flamenco dans leur nouveau projet Incarnat.

Emmanuelle Martin et Cécile Evrot présentent : Incarnat

Dans Incarnat, Emmanuelle Martin (chant carnatique) et Cécile Evrot (chant flamenco) déploient l’héritage qu’elles ont reçu de leurs maîtres et explorent la façon dont il nourrit aujourd’hui leur identité musicale et leurs créations.

Elles ont en commun la rencontre, à l’adolescence, avec une tradition musicale venue d’ailleurs qui va bouleverser le cours de leur vie.

Accompagnées de Cristobal Corbel à la guitare flamenca et de Venkat Krishnan au mridangam (percussions du sud de l’Inde), elles entremêlent leurs voix, leurs mesures rythmiques, brouillent les pistes d’une tradition à l’autre et font surgir des compositions inédites.

Incarnat