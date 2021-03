Incandescences : Face à leur destin – Épisode 3 – Saison Grand T – ANNULÉ Grand T (Le), 25 mars 2021-25 mars 2021, Nantes.

Théâtre . Texte et mise en scène : Ahmed Madani Dix jeunes gens des quartiers populaires, dont les parents ont vécu l’exil, se rencontrent et se racontent. Quels rapports entretiennent-ils avec leurs origines ? Avec leurs corps ? Avec l’avenir ? Avec l’amour ? Ahmed Madani met en scène l’énergie de cette jeunesse et en révèle l’ardeur. Après « Illumination(s) » avec neuf jeunes hommes et « F(l)ammes » avec dix jeunes femmes, deux pièces ovationnées au Grand T en 2015 et 2017, Ahmed Madani clôt la trilogie « Face à leur destin » en rassemblant sur scène garçons et filles. Comment font-ils avec les traditions ? Avec leurs rencontres amoureuses ? Avec les notions de masculin et féminin dans un monde où l’on interroge les genres ? Quelles vies familiales rêvent-ils ? Inspiré par une centaine de rencontres et par la mémoire de sa propre jeunesse, l’auteur-metteur en scène signe une performance sociale, politique et poétique. Ahmed Madani, en collaboration avec Salia Sanou pour la danse et Nicolas Clauss pour la vidéo, fait entendre les voix de la jeunesse française, ses doutes et ses aspirations. Avec une dizaine de jeunes femmes et de jeunes hommesAssistant à la mise en scène : Issam Rachyq-AhradCréation vidéo : Nicolas ClaussCréation sonore : Christophe Séchet Durée estimée : 1h45

Grand T (Le) 84 Rue Général Buat Malakoff – Saint-Donatien Nantes