Incandescences, Face à leur Destin – Épisode 3 Le Grand T, 26 mars 2021-26 mars 2021, Nantes.

Incandescences, Face à leur Destin – Épisode 3

Le Grand T, le vendredi 26 mars à 20:30

Texte et mise en scène Ahmed Madani

Dix jeunes gens des quartiers populaires, dont les parents ont vécu l’exil, se rencontrent et se racontent. Quels rapports entretiennent-ils avec leurs origines ? Avec leurs corps ? Avec l’avenir ? Ahmed Madani met en scène l’énergie de cette jeunesse et en relève l’ardeur.

Après Illumination(s) avec neuf jeunes hommes et F(l)ammes avec dis jeunes femmes – deux pièces ovationnées au Grand T en 2015 et 2017, Ahmed Madani clôt la trilogie Face à leur destin en rassemblant sur scènes garçons et filles. Avec les notions de masculin et féminin dans un monde où l’on interroge les genres ? Quelles vies familliales rêvent-ils ? Inspiré par une centaine de rencontres et par la mémoire de sa propre jeunesse, l’auteur-metteur en scène signe une performance sociale, politique et poétique. Ahmed Madani, en collaboration avec Sali Sanou pour la danse et Nicolas Clauss pour la vidéo, fait entendre les voix de la jeunesse française, ses doutes et ses aspirations.

À découvrir hors les murs au Grand T – Nantes

Réservé aux abonnés de notre Espace Culturel (attention, seulement 10 places)

Afin de faciliter les déplacements jusqu’à Nantes, possibilité de mettre en place du co-voiturage au départ de Saint-Lyphard. Si vous êtes intéressé, merci de le faire savoir auprès du Service Culturel, pour vous mettre en relation avec d’autres abonnés.

Le Grand T 84 Rue Général Buat 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T20:30:00 2021-03-26T22:15:00