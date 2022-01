Incandescences Collectif 12 Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Incandescences

du jeudi 7 avril au vendredi 8 avril à Collectif 12

Mantes-la-Jolie

En partenariat avec le théâtre de La Nacelle Merci de prendre vos billets sur leur site Troisième volet de la trilogie Face à leur destin, suite des spectacles Illumination(s) en 2012, et de F(l)ammes en 2016, Indandescence(s) met en scène des jeunes femmes et des jeunes hommes non professionnels, nés de parents ayant vécu l’exil et résidant dans des quartiers populaires. Replacer au centre cette jeunesse, si rarement entendue, permet au metteur en scène, Ahmed Madani, de donner un souffle nouveau à la notion d’appartenance à un pays : composé de liberté, de joie et d’espérance.

