GRAND THEATRE ALBI PLACE DE L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES 81000

Bois-Colombes Salle Jean Renoir (1:PLATESV-R-2020-000950/3:2020-0) PRESENTE ce spectacle.

Une pièce d’Ahmed Madani Avec Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, Julie Plaisir, Philippe Quy, Merbouha Rahmani, Jordan Rezgui, Izabela Zak

Après Illumination(s) en 2012 et F(l)ammes en 2016, Incandescences vient clore la trilogie « Face à leur destin » d’Ahmed Madani. Comme les deux premiers épisodes, ce spectacle met en scène des comédiens non professionnels dirigés pendant un an par le metteur en scène. C’est l’amour qui sert de fil conducteur cette fois-ci, avec toutes les préoccupations des jeunes de 20 à 30 ans aujourd’hui : les écrans, l’intimité, le premier baiser, les premiers émois, les relations de couple, la parentalité. Tout est vrai. Ces récits de vie ont été collectés et assemblés par le dramaturge, qui en tire un récit universel passionnant. Sur scène, les neuf jeunes comédiens s’emparent de ces histoires, dans une langue taillée sur mesure pour chacun, avec une folle et joyeuse liberté.

Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif

Réservations PMR : 01 47 81 37 97

Placement garanti jusqu’à l’heure du spectacle uniquement

Gare SNCF Bois-Colombes – 7 minutes depuis la Gare Saint-Lazare, Ligne J

