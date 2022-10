Incandescences, 7 janvier 2023, .

Incandescences



2023-01-07 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-07

Après Illuminations et F(l)ammes, qui donnaient voix à des hommes et des femmes non professionnel·le·s, Ahmed Madani nous offre le dernier volet de son triptyque Face à leur destin.

Quête d’identité, découverte de la sexualité, poids des traditions, relations entre les hommes et les femmes… Neuf jeunes des quartiers populaires brisent les tabous et nous parlent avec sincérité de ce qui les touche, les épuise et les porte.

Ahmed Madani récolte avec brio la parole de ces jeunes et la transforme en un récit universel passionnant.

Dans le cadre du festival « A partir du réel »

Crédits photos : DR – La Renaissance

