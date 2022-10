INBAWL | deeptown lovers | à la découverte de l’architecture de la ville inbawl Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

INBAWL | deeptown lovers | à la découverte de l'architecture de la ville 14 – 16 octobre inbawl Journées nationales de l'architecture handicap intellectuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap moteur;handicap visuel inbawl 1 quai de l'avenir, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

+33783285583 http://www.inbawl.eu INBAWL | deeptown lovers | à la découverte de l'architecture de la ville

au cours de trois après-midi les 14 15 16 octobre, nous découvrirons certains détails de l’architecture dieppoises. inscriptions obligatoires.

+ apéro architectural

+ prévoir parapluies au cas où pour la balade prévue en extérieur.

animée par Helene de Oliveira architecte urbaniste BIM manager expert

