Inaugurations – Passerelle André Léo et rue Anna Jaclard, 12 mai 2021-12 mai 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 12 mai 2021

de 14h30 à 16h

gratuit

Une passerelle et une rue seront inaugurées dans le 12e arrondissement, et nommées en l’honneur d’André Léo et Anna Jaclard.

Anna Jaclard (1844/1887) appartenait, durant la Commune, au Comité de Vigilance des citoyennes du 13e arrondissement et fut déléguée aux hôpitaux et ambulances où elle soigna les blessé·es. Elle fut membre également de la commission « instituée pour organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles ». André Léo (1824/1900) appartenait à l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessé·es, et collabora à la commission instituée par Édouard Vaillant « pour organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles ». Elle fit partie du Comité de Vigilance des citoyennes de Montmartre. Dans le journal La Commune, elle formula ainsi son programme (10 avril 1871) : « la terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous ».

Elles ont fondé ensemble le journal « La Sociale » où, tout en protestant contre certains excès du Comité central, elle soutinrent avec énergie les droits de Paris.

Dénomination Rue Anna JACLARD à la située entre la rue Jorge Semprun et la rue du Charolais. Dénomination Passerelle André LĖO à la passerelle qui fait le lien l’allée Vivaldi et la rue Jacques Hillairet, dans le prolongement de la Promenade plantée.

Événements -> Autre événement

Allée Vivaldi Paris 75012

8 : Montgallet (265m) 6 : Dugommier (331m)



Contact :Mairie du 12e arrondissement https://www.facebook.com/Mairie12Paris https://twitter.com/Mairie12Paris

Événements -> Autre événement Plein air

Date complète :

2021-05-12T14:30:00+02:00_2021-05-12T16:00:00+02:00

DR