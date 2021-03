Loire-Atlantique, Nantes Inauguration Voie Simone VEIL Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Inauguration Voie Simone VEIL, 27 mars 2021-27 mars 2021, . 2021-03-27

Horaire : 12:00

Gratuit : oui Inauguration de la Voie Simone Veil dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes le samedi 27 mars 2021 à 12h – Place de l’Église. En raison de la situation sanitaire, le public ne pourra être accepté.

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes