Inauguration Via Allier Avermes, samedi 13 avril 2024.

Inauguration Via Allier Avermes Allier

Rejoignez-nous pour l’inauguration de la Via Allier. Traversez les berges de l’Allier, parcourez les sites naturels et patrimoniaux, et vivez une journée inoubliable avec animations musicales et villages vélo. Parcours sécurisés et accessibles à tous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-04-13 13:00:00

Parking de Chavennes

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Inauguration Via Allier Avermes a été mis à jour le 2024-04-08 par Office du tourisme de Moulins & sa région