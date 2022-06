Inauguration skatepark L’Île-Bouchard L'Île-Bouchard Catégories d’évènement: 37220

L'Île-Bouchard

Inauguration skatepark L’Île-Bouchard, 25 juin 2022, L'Île-Bouchard. Inauguration skatepark L’Île-Bouchard

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-25 16:00:00

L’Île-Bouchard 37220 Animations tout au long de la journée

11h00 inauguration du skatepark avec démonstration

11h30 – 14h00 : initiation skateboard (groupe de 8 enfants ~ 30 minutes)

14h00 – 15h30 : Compétition skate

16h00 : remise des lots Animations tout au long de la journée

