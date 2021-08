Paris Mairie du 10e arrondissement île de France, Paris INAUGURATION / SAISON INTERCULTURELLE DU 10e AVEC O’DJILA ! Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

INAUGURATION / SAISON INTERCULTURELLE DU 10e AVEC O’DJILA ! Mairie du 10e arrondissement, 7 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 7 septembre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Ensemble, nous sommes la 10e lance la 26e Saison des Rencontres Interculturelles du 10e avec la musique tzigane des Balkans ! Mardi 7 septembre 19h à la Salle des fêtes de la Mairie du 10e INAUGURATION DE LA SAISON AVEC O’DJILA ! Ensemble, nous sommes la 10e lance la 26e Saison des Rencontres Interculturelles avec la musique tzigane des Balkans ! Tantôt euphorique et festif, tantôt mélancolique, O’djila c’est la richesse de 4 talents venus d’ici et de là-bas. Une musique intense et colorée, aux accents slaves et manouches qui va nous réchauffer le cœur de leurs mélodies des Balkans. Reprenant la tradition de métissage culturel et musical des tziganes, le répertoire d’O’djila s’appuie sur les divers folklores des pays que le peuple Rom a traversé en y apportant sa sensibilité particulière. Concerts -> Musiques du Monde Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin Paris 75010

4 : Château d’Eau (185m) 5 : Jacques Bonsergent (227m)

Contact :Ensemble, nous sommes le 10e contact@ensemble10.f https://ensemble10.fr/ https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixieme https://twitter.com/Ensemble10Paris contact@ensemble10.fr Concerts -> Musiques du Monde

Date complète :

2021-09-07T19:00:00+02:00_2021-09-07T21:00:00+02:00

Hélène Cardi/Mairie de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Mairie du 10e arrondissement Adresse 72 Rue du Faubourg Saint-Martin Ville Paris lieuville Mairie du 10e arrondissement Paris