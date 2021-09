Inauguration Saison 21::22 Espace Madeleine Marie, 18 septembre 2021, Sablé-sur-Sarthe.

Inauguration Saison 21::22

Espace Madeleine Marie, le samedi 18 septembre à 19:00

**Venez célébrer avec nous l’inauguration de la saison Musicale !** Pour lancer cette nouvelle saison, nous vous proposons de découvrir en première partie de soirée **Qu’est-ce que le théâtre ?** Dans cette conférence théâtrale décalée, deux comédiens – _Claudine Bonhommeau_ et _Loïc Auffret_ – décryptent l’art d’être spectateur. Avec humour et autodérision, le duo répond aux questions que tous se posent : A-t-on le droit de s’endormir ? Peut-on retirer ses chaussures ? Quand deux comédiens s’embrassent, est-ce pour de vrai ? Dans une atmosphère intime et décontractée, ils vous disent tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser le demander. Que vous soyez « novice » ou initié, cette pièce loufoque et délirante est faite pour vous ! En deuxième partie de soirée, on vous donnera un avant-goût des spectacles et temps forts à venir autour d’une présentation rythmée et pleine de surprises ! ### _**Qu’est-ce que le théâtre ?**_ **Texte** de Hervé Blutsch et Benoît Lambert **Mise en scène** Loïc Auffret, Claudine Bonhommeau **Avec** Loïc Auffret, Claudine Bonhommeau **Œil extérieur complice** Damien Reynal, Julia Gomez, Christophe Gravouil **Production** Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique (Nantes) ~ Voisinages, Conseil Régional des Pays de la Loire ~ Département Loire Atlantique ~ Le Chainon Manquant ~ Ville de Bouguenais _Ce spectacle s’inscrit dans le réseau Voisinages, dispositif soutenu par la Région des Pays de la Loire pour encourager la diffusion des équipes artistiques. Tout le programme sur_ [_www.culture-paysdelaloire.fr_](http://www.culture-paysdelaloire.fr)_._

Entrée libre ( réservation conseillé et Pass Sanitaire obligatoire)

L’équipe de L’Entracte & le Théâtre de l’Ultime

Espace Madeleine Marie rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Montreux Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T20:30:00