Inauguration Rock à la Brasserie Hop Farmer Brasserie Hop Farmer Grimaucourt-près-Sampigny Catégories d’évènement: Grimaucourt-près-Sampigny

Meuse

Inauguration Rock à la Brasserie Hop Farmer Brasserie Hop Farmer, 19 mars 2022, Grimaucourt-près-Sampigny. Inauguration Rock à la Brasserie Hop Farmer

Brasserie Hop Farmer, le samedi 19 mars à 14:00

**A l’occasion de la Saint-Patrick la Brasserie Hop Farmer vous ouvre ses portes.** ———————————————————————————– ### Venez découvrir les secrets de fabrication d’une bière de Terroir 100% Lorraine. Un concert gratuit de rock celtique, ponctué de cornemuse acoustique, fera vibrer les amateurs de bière artisanale avec le groupe NAC. Restauration possible sur place. Samedi 19 mars 2022 : * **visites à 14h, 16h et 18h** * **concert à partir de 19h30**.

Entrée libre

Portes ouvertes et concert Rock Celtique Brasserie Hop Farmer 1 bis Ferme de Girouet 55500 Grimaucourt-près-Sampigny Grimaucourt-près-Sampigny Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Grimaucourt-près-Sampigny, Meuse Autres Lieu Brasserie Hop Farmer Adresse 1 bis Ferme de Girouet 55500 Grimaucourt-près-Sampigny Ville Grimaucourt-près-Sampigny lieuville Brasserie Hop Farmer Grimaucourt-près-Sampigny Departement Meuse

Brasserie Hop Farmer Grimaucourt-près-Sampigny Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grimaucourt-pres-sampigny/

Inauguration Rock à la Brasserie Hop Farmer Brasserie Hop Farmer 2022-03-19 was last modified: by Inauguration Rock à la Brasserie Hop Farmer Brasserie Hop Farmer Brasserie Hop Farmer 19 mars 2022 Brasserie Hop Farmer Grimaucourt-près-Sampigny Grimaucourt-près-Sampigny

Grimaucourt-près-Sampigny Meuse