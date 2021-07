Grez-sur-Loing Cimetière de Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing, Seine-et-Marne Inauguration – Restauration tombe du peintre Walter Mantague Ullmann Cimetière de Grez-sur-Loing Grez-sur-Loing Catégories d’évènement: Grez-sur-Loing

Le 6 juin 1882, Frank O’Meara (peintre irlandais) et Arthur Heseltine (peintre anglais) découvrent, gisant sur le sol de l’hôtel Chevillon, le jeune peintre Walter Montague Ullmann (1861-1882). 2021, fête aussi son 160ème anniversaire de sa naissance. L’association Les Amis de Grez-sur-Loing avait pour projet de remettre en état sa tombe qui était en déshérence. Le cimetière étant un lieu à part entière du patrimoine de notre village, il était aussi de notre devoir d’en prendre soin. En ces Journées européennes du patrimoine, l’occasion était appropriée pour inaugurer la restauration de sa sépulture.

