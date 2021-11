Inauguration – Réouverture de la MEDIAthèque Jean Jaurès Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 15 septembre 2017, Nevers.

Inauguration – Réouverture de la MEDIAthèque Jean Jaurès

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le vendredi 15 septembre 2017 à 14:00

La Médiathèque Jean Jaurès de Nevers ré-ouvre ses portes au public après deux mois de travaux. L’équipe de la médiathèque propose de découvrir une salle de lecture réaménagée, avec un espace jeunesse agrandi et relooké. De nouveaux services seront présentés: un espace public numérique et un espace jeux vidéo, salles de travail en groupe, cafétéria, vautroir… Un vin d’honneur sera offert à 17h30, en présence des élus. La médiathèque est accessible à pied depuis le centre Ville (10mn), en bus (ligne 4 arrêt Jean Jaurès) ou en voiture (parking à proximité, 2 places PMR devant l’entrée). La médiathèque Jean Jaurès est ouverte à tous pour la consultation et l’emprunt de documents (livres, BD, musique et cinéma…). Des espaces de travail individuel et en groupe sont libres d’accès ainsi qu’un espace public numérique. Accès: Horaires d’ouverture: de 14h à 18h du mardi au vendredi, le samedi 10h-12h30 et 14h-17h30. Renseignements au 03 86 68 48 50

Entrée libre

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre



