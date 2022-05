[Inauguration Pumptrack] Petit-Caux, 18 juin 2022, Petit-Caux.

[Inauguration Pumptrack] Rue des Papillons /Saint-Martin-en-Campagne Petit-Caux

2022-06-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-18 19:30:00 19:30:00 Rue des Papillons /Saint-Martin-en-Campagne

Petit-Caux 76370

Un événement de grande ampleur est organisé pour l’inauguration du Pumptrack !

Petits et grands, amateurs de glisse ou débutants, venez découvrir et tester ce nouveau circuit constitué de bosses et de virages relevés. Quatre niveaux de difficulté permettent d’appréhender la piste. Pour profiter de l’équipement, venez avec votre matériel et les protections adaptées.

Tout au long de l’après-midi, de nombreuses animations vous permettront d’explorer les différentes facettes de la culture urbaine.

14 h : Inauguration du Pumptrack en présence des élus

14 h 15 : Démonstration de BMX, ride et trottinette par A.S. Tréport BMX Race et FAS Event

15 h à 16 h : Pumptrack en accès libre

15 h 30 : Démonstration de breakdance avec Ciné the Act

16 h : Démonstration de BMX, ride et trottinette par A.S. Tréport Cyclisme

17 h à 18 h : Pumptrack en accès libre

De 14 h 30 à 18 h :

– Initiation trottinette et draisienne, accessible à partir de 3 ans ;

– Mini skatepark en accès libre ;

– Stand de réparation de vélo par Léo Bike ;

– DJ Set JM CORPUS / UNITY PAC

18 h : Concert – Chromatik

Buvette et petite restauration sur place.

Un événement de grande ampleur est organisé pour l’inauguration du Pumptrack !

Petits et grands, amateurs de glisse ou débutants, venez découvrir et tester ce nouveau circuit constitué de bosses et de virages relevés. Quatre niveaux de difficulté…

Un événement de grande ampleur est organisé pour l’inauguration du Pumptrack !

Petits et grands, amateurs de glisse ou débutants, venez découvrir et tester ce nouveau circuit constitué de bosses et de virages relevés. Quatre niveaux de difficulté permettent d’appréhender la piste. Pour profiter de l’équipement, venez avec votre matériel et les protections adaptées.

Tout au long de l’après-midi, de nombreuses animations vous permettront d’explorer les différentes facettes de la culture urbaine.

14 h : Inauguration du Pumptrack en présence des élus

14 h 15 : Démonstration de BMX, ride et trottinette par A.S. Tréport BMX Race et FAS Event

15 h à 16 h : Pumptrack en accès libre

15 h 30 : Démonstration de breakdance avec Ciné the Act

16 h : Démonstration de BMX, ride et trottinette par A.S. Tréport Cyclisme

17 h à 18 h : Pumptrack en accès libre

De 14 h 30 à 18 h :

– Initiation trottinette et draisienne, accessible à partir de 3 ans ;

– Mini skatepark en accès libre ;

– Stand de réparation de vélo par Léo Bike ;

– DJ Set JM CORPUS / UNITY PAC

18 h : Concert – Chromatik

Buvette et petite restauration sur place.

Rue des Papillons /Saint-Martin-en-Campagne Petit-Caux

dernière mise à jour : 2022-05-20 par