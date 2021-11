Ouistreham Ouistreham 14150, Ouistreham Inauguration publique du tiers-lieu Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: 14150

Ouistreham 14150 Venez découvrir le nouveau tiers-lieu de Ouistreham lors d’une journée d’inauguration au Pavillon.

Au programme :11h : Inauguration officielle suivie d’une visite guidée de Tiers-Lieu et d’ateliers de démonstration et d’initiation à la réalité virtuelle14h : Showroom Fablab. Découverte du nouvel espace Fablab guidé par nos conseillers numériques : démonstrations; découverte des machines, de leur utilisation pour vos projets Venez découvrir le nouveau tiers-lieu de Ouistreham lors d’une journée d’inauguration au Pavillon. Au programme : 11h : Inauguration officielle suivie d’une visite guidée de Tiers-Lieu et… +33 2 31 97 73 25 https://www.lelien-ouistreham.fr/le-pavillon/ Venez découvrir le nouveau tiers-lieu de Ouistreham lors d’une journée d’inauguration au Pavillon.

