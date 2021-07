Bordeaux Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux Bordeaux, Gironde Inauguration Paysans designers, un art du vivant Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Inauguration Paysans designers, un art du vivant Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Bordeaux. Inauguration Paysans designers, un art du vivant

Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux, le mercredi 14 juillet à 17:00

**INAUGURATION exposition #madd_bordeaux** _Paysans designers, un art du vivant_ le mercredi 14 juillet Toute l’équipe du madd-bordeaux vous invite à fêter l’ouverture de l’exposition Paysans designers, un art du vivant, en présence des designers François Bauchet, Jean-Baptiste Fastrez, Erwan Bouroullec et Adrien Rovero. **AU PROGRAMME :** * **12 h 30** Nous vous donnons rendez-vous devant la parcelle de maïs Grand Roux, quai des sports, un des neuf _Jardins dans la ville._ Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur pique-nique. * **17h** Vernissage jeune public – visite en avant-première de l’exposition ouverte à tous les enfants. * **De 17h à minuit** _DJ Sets_ par Gimme Sound et Amplitudes invités par la Fimeb dans la cour du musée. La terrasse du café madd by Sip sera ouverte pour vous accueillir; * **A 18h** * Inauguration officielle et accès libre à l’exposition Un des principaux rôles du design aujourd’hui est d’inventer de nouvelles réciprocités. Plus que jamais, le designer s’attache à répondre aux problèmes posés en repensant l’organisation sociale de notre quotidien. Si la modernité a forgé l’idée que l’homme pouvait maîtriser son environnement, s’approprier la nature, les crises actuelles nous confirment qu’il est temps de changer de paradigme. Des questions urgentes se posent à nous : comment se nourrir, s’éduquer, se soigner ? Paysans designers, un art du vivant a pour enjeu de présenter une nouvelle génération de paysans qui cherchent à nous nourrir tout en régénérant les sols. À la manière d’un designer, ils inventent de nouveaux processus en prenant en compte la particularité du contexte et des outils, qu’ils n’hésitent pas à réinventer. Cette exposition met en évidence les échelles de culture et de production, propose des regards sur de nouvelles pratiques paysannes, réinterroge la dimension du temps. Elle puise, chez nous mais aussi sur d’autres continents, les sources d’une culture nouvelle, qui place l’homme au cœur d’alliances inédites avec son environnement et les êtres vivants qui le composent. Il ne s’agit pas ici de nourrir les cris d’alarmes, mais d’imaginer et de révéler les pistes d’un monde désirable, et possible. Pendant l’exposition, un important volet hors les murs est proposé. Dès le mois d’avril, 9 jardins thématiques ont pris place dans la ville, parrainés par des paysans, des designers et des personnalités du monde de l’écologie. La visite se poursuit aussi dans les nombreuses fermes et vignobles partenaires.

Entrée libre

Toute l’équipe du madd-bordeaux vous invite à fêter l’ouverture de l’exposition Paysans designers, un art du vivant : DJ Sets, visites spécial kids, accès libre à l’exposition, .. Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux 39 rue Bouffard 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T17:00:00 2021-07-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux Adresse 39 rue Bouffard 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux Bordeaux