2022-06-26 – 2022-06-26 Boult-aux-Bois Ardennes Boult-aux-Bois Le Collectif rural vous invite pour la sixième année consécutive à l’inauguration de son parcours artistique dans le village de Boult-aux-Bois.Vous pourrez y retrouver de nombreuses œuvres d’artistes installés jusqu’en septembre 2022, rencontrer leur créateurs, assister à des ateliers d’initiation et acheter certaines œuvres.Accès libre. champsboultou@gmail.com +33 3 24 71 64 77 http://champsboultou.fr/ Boult-aux-Bois

