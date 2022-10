Inauguration Paint-Ball Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Inauguration Paint-Ball à la plage de Coussan.

« Venez tester les premiers terrains de paintball sur le futur parc multi-activités de la plage de Coussan.

– Équipes de 6 à 20 personnes.

– Matériel de protection fourni (plastron, tour de cou, mitaine et casque).

– Apporter un jogging et un sweat qui peuvent être salis.

– Buvette sur site et de quoi se restaurer.

– Réservation au 06.11.91.01.64

Billetterie : https://my.weezevent.com/weekend-de-la-toussaint Inauguration Paint-Ball à la plage de Coussan.

