Baldenheim Bas-Rhin Baldenheim Au programme de cette inauguration : Samedi : tribune ouvert de 14h à 17h et concert d’ouverture par les organistes du consistoire. Dimanche : Culte d’action de grâce à 10h, allocutions d’inauguration à 16h et concert par Michel Alabau, organiste honoraire de l’église Saint-Séverin de Paris, à 17h. Festivités autour de l’inauguration de l’orgue : tribune ouverte, concerts, allocutions et culte d’action de grâce +33 3 88 85 16 84 Au programme de cette inauguration : Samedi : tribune ouvert de 14h à 17h et concert d’ouverture par les organistes du consistoire. Dimanche : Culte d’action de grâce à 10h, allocutions d’inauguration à 16h et concert par Michel Alabau, organiste honoraire de l’église Saint-Séverin de Paris, à 17h. Baldenheim

