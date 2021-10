Inauguration officielle de la 25ème édition de Citéphilo Palais des Beaux-Arts de Lille, 5 novembre 2021, Lille.

Inauguration officielle de la 25ème édition de Citéphilo

Palais des Beaux-Arts de Lille, le vendredi 5 novembre à 17:00

En présence des représentants des institutions et collectivités territoriales et nationales qui soutiennent Citéphilo, et des responsables de Citéphilo qui présenteront l’édition 2021.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T17:00:00 2021-11-05T17:45:00