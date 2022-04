Inauguration oeuvres Musée d’Allard, 14 mai 2022 14:00, Montbrison.

Nuit des musées Inauguration oeuvres Musée d’Allard Samedi 14 mai, 14h00 Entrée libre

Inauguration des oeuvres créées par les élèves et les artistes

Inauguration des œuvres produites par les élèves des écoles primaires de Champdieu, Moingt et Noirétable avec le concours des auteurs-illustratrices

Laëtitia Devernay et Marion Janin dans le cadre de l’exposition temporaire Naturellement

Le musée d’Allard est l’un des plus anciens musées de sciences naturelles du département de la Loire. Musée encyclopédique, il présente ses collections sur quatre niveaux.

Le musée se situe au cœur de la ville, sur le boulevard conduisant au jardin. De nombreuses places de parking sont proches de l’entrée ainsi que les arrêts de bus desservant la commune.

The museum is located in the heart of the city, on the boulevard leading to the garden. Many parking spaces are close to the entrance as well as the bus stops serving the municipality. Free entry Saturday 14 May, 14:00

The Allard Museum is one of the oldest natural science museums in the Loire department. An encyclopedic museum, it presents its collections on four levels. hearing impairment

Inauguración de las obras producidas por los alumnos de las escuelas primarias de Champdieu, Moingt y Noirétable con el concurso de los autores-ilustradoras Laëtitia Devernay y Marion Janin en el marco de la exposición temporal Naturalmente

Entrada libre Sábado 14 mayo, 14:00

13 bd de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 42600 Montbrison Auvergne-Rhône-Alpes