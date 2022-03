Inauguration Nouveau Complexe Sportif de Mios Mios, 11 mars 2022, Mios.

Inauguration Nouveau Complexe Sportif de Mios Nouveau Complexe Sportif de Mios Impasse des Colibris Mios

2022-03-11 17:00:00 – 2022-03-12 22:30:00 Nouveau Complexe Sportif de Mios Impasse des Colibris

Mios Gironde

EUR Venez découvrir en avant-première le nouveau complexe sportif de Mios le 11 et 12 mars prochains !

Le Vendredi 11 mars : visites guidées immersives par petits groupes, et accompagnés des élus de la ville. De 17h à 22h. Départs toutes les 20 minutes. Durée de visite d’environ 1 heure.

Visite gratuite SUR INSCRIPTIONS UNIQUEMENT

Le Samedi 12 mars : inauguration officielle avec le match Mios Biganos – Angoulême

Nous vous attendons nombreux et nombreuses le samedi soir pour l’inauguration officielle du nouveau complexe, en présence de Cédric Pain, Maire de Mios, de l’équipe nationale de hand et des Champions du monde de Breakdance !

Ouverture des portes à partir de 19h et jusqu’à 19h30 (fermeture des portes)

19h30 : Inauguration officielle (en présence de Monsieur Le Maire, de la Préfecture et du Département).Démonstration des champions du monde de breakdance

20h30 : Match inaugural Mios

+33 5 56 26 66 21

ENLAPS (ENLAPS (Photographer) – [None]

dernière mise à jour : 2022-03-04 par