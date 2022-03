[Inauguration] Métropole Jardin / Garden Metropolis, GRAU architectes arc en rêve centre d’architecture, 7 avril 2022, Bordeaux.

### **Métropole Jardin / Garden Metropolis, GRAU architectes** **jeudi 7 avril, 18:30** **conférence inaugurale** **Susanne Eliasson et Anthony Jammes, architectes et fondateurs de l’agence GRAU** arc en rêve présente l’exposition **Métropole Jardin / Garden Metropolis** dédiée au travail de recherche de l’agence d’architecture et d’urbanisme **GRAU**. À travers un regard croisé sur quatre territoires : Bordeaux, Phoenix, Bruxelles et Chicago, l’agence d’architecture et d’urbanisme GRAU nous invite à explorer le potentiel d’un troisième type de ville, ni centre ni périphérie, la Métropole Jardin. Il s’agit de l’urbanisation construite, principalement au cours du vingtième siècle, à majorité résidentielle, extension directe des grands centres urbains. En changeant de regard sur ces territoires, l’exposition examine comment la Métropole Jardin peut constituer une des formes urbaines qualitatives de demain : une ville dans laquelle le paysage et le bâti fonctionnent étroitement ensemble et où la structure urbaine produit du bien être et un sens collectif. Susanne Eliasson et Anthony Jammes, architectes et urbanistes, fondent l’agence GRAU (abréviation de Good Reasons to Afford Urbanism) en 2010 et sont lauréats du Palmarès des jeunes urbanistes en 2016. GRAU opère à l’intersection de l’architecture et de l’urbanisme, en France et en Europe, à travers différents projets de renouvellement urbain, de densification de territoires existants et de projets de nouveaux quartiers — Métropole Jardin – Garden Metropolis, GRAU architectes galerie blanche exposition ouverte du mardi au dimanche, 11:00 – 18:00 nocturnes et visites commentées les seconds mercredis de chaque mois conversation inaugurale avec les architectes et fondateurs de l’agence Grau, Susanne Eliasson et Anthony Jammes [[https://www.arcenreve.eu/exposition/metropole-jardin](https://www.arcenreve.eu/exposition/metropole-jardin)](https://www.arcenreve.eu/exposition/metropole-jardin)

Entrée libre

arc en rêve centre d’architecture 7 rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



