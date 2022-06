Inauguration Mémorial Linfield de Bertrancourt Bertrancourt Bertrancourt Catégories d’évènement: Bertrancourt

Deux-Sèvres

Inauguration Mémorial Linfield de Bertrancourt Bertrancourt, 3 septembre 2022, Bertrancourt. Inauguration Mémorial Linfield de Bertrancourt

Bertrancourt Deux-Sèvres

2022-09-03 – 2022-09-03 Bertrancourt

Deux-Sèvres Bertrancourt Inauguration Mémorial + match de foot commémoratif à Albert + cérémonie à Bertrancourt le soir. Restauration prévue le soir sur réservation Inauguration Mémorial + match de foot commémoratif à Albert + cérémonie à Bertrancourt le soir. Restauration prévue le soir sur réservation +33 6 76 37 80 14 Inauguration Mémorial + match de foot commémoratif à Albert + cérémonie à Bertrancourt le soir. Restauration prévue le soir sur réservation Bertrancourt

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bertrancourt, Deux-Sèvres Other Lieu Bertrancourt Adresse Bertrancourt Deux-Sèvres Ville Bertrancourt lieuville Bertrancourt Departement Deux-Sèvres

Bertrancourt Bertrancourt Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bertrancourt/

Inauguration Mémorial Linfield de Bertrancourt Bertrancourt 2022-09-03 was last modified: by Inauguration Mémorial Linfield de Bertrancourt Bertrancourt Bertrancourt 3 septembre 2022 Bertrancourt Deux-Sèvres

Bertrancourt Deux-Sèvres