Inauguration de la nouvelle Maison du Blanchisseur-Musée Le samedi 18 septembre entre 14h et 19h Pass sanitaire obligatoire En 2021, l’ensemble des parcours scénographiques et des expositions a été revu pour apporter une plus grande lisibilité aux thématiques historiques, patrimoniales et sociétales de ce lieu. Dans une ambiance claire, faisant la part belle à un mobilier lumineux et contemporain, le visiteur est amené à découvrir le cycle du lavage du linge dans le cadre de la polyactivité des agriculteurs du plateau Lyonnais, depuis sa prise en charge dans la ville de Lyon, jusqu’aux différentes étapes de lavage, séchage et repassage. Au cours de cet après-midi festif, animations gratuites proposées au public : présentations des espaces du musée par les membres de l’association et démonstrations, spectacle de danse par le Cie Litécox à 15h15 et 17h30 Le dimanche 19 septembre entre 14h et 18h Présentations des espaces du musée par les membres de l’association et démonstrations

Maison du blanchisseur 21, route des Pierres Blanches, 69290 Grézieu-la-Varenne Grézieu-la-Varenne Rhône



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00