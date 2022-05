Inauguration Les 6 toits Autre lieu, 14 mai 2022, Genève.

Venez découvrir, le **samedi 14 mai 2022**, le nouvel espace « Les 6 toits », lieu pluriel de concerts, de création, de répétitions, de recherche et d’enseignement musical et théâtral, qui sera inauguré en grande pompe sous la forme de Portes ouvertes pour le public. Ce nouveau pôle culturel, au cœur de la zone industrielle des Charmilles, résulte de la collaboration entre quatre institutions emblématiques: le Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, Ensemble Contrechamps, Eklekto et L’Orchestre de Chambre de Genève. Toutes et tous sont chaleureusement invités : petits et grands, familles, habitants du quartier ou voyageurs lointains, mélomanes et amateurs de théâtre avertis tout comme néophytes. **De 9h30 à 15h**, vous pourrez assister à des concerts et des représentations, participer à des ateliers, explorer les lieux, dessiner (si le cœur vous en dit), le tout dans une ambiance conviviale et festive! Nous nous réjouissons déjà vivement de vous y accueillir! **INFOS PRATIQUES** Samedi 14 mai 2022 De 9h30 à 15h Les 6 toits Zone Industrielle des Charmilles 43 avenue de Châtelaine 1203 Genève

