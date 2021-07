Inauguration “Le Nichoir coworking” Goderville, 28 août 2021, Goderville.

Inauguration “Le Nichoir coworking” 2021-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-28 18:00:00 18:00:00

Goderville Seine-Maritime Goderville

Le Nichoir Coworking fête son inauguration à la ferme le samedi 28 août 2021 de 10h à 18h.

Au programme :

– spectacles de fauconnerie à 11h30, 14h et 16h

– déjeuner champêtre de 12h à 14h

Et toute la journée : marché d’artisanat, producteurs locaux, concerts, présentation des rapaces par leurs fauconniers, découverte et visite du Nichoir Coworking.

Navette gratuite depuis Goderville, parking sur place.

Les bénéfices reviendront aux associations “Tous ensemble pour Gauthier” et Lou’Ange

contact@coworking-lenichoir.fr +33 6 73 44 65 82 https://coworking-lenichoir.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-28 par Communauté de communes Campagne de Caux