Musée de Tessé, le samedi 14 mai à 18:00

L’artiste WIA est invité à s’emparer des collections du musée pour créer une œuvre originale en direct. Un caractère « Pop » émane de ses pièces : couleurs acidulées, typographies imposantes, langage et vocabulaire, motifs et décorations populaires. WIA vous propose une fresque participative en lien avec Le Mur et les collections du musée.

Sans insciption

Plein Champ inaugure pour la nuit des musées un nouveau mur installé dans le parc du Musée de Tessé pour des rencontres inédites ! Musée de Tessé 2, avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

