INAUGURATION LA RÉGALANTE NOUVELLE VOIE CYCLABLE Joué-sur-Erdre, dimanche 31 mars 2024.

INAUGURATION LA RÉGALANTE NOUVELLE VOIE CYCLABLE Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Un nouvel itinéraire vélo en Loire-Atlantique est en train de voir le jour La Régalante qui relie le Mont-Saint-Michel à Nantes.

Un nouvel itinéraire vélo en Loire-Atlantique est en train de voir le jour La Régalante qui relie le Mont-Saint-Michel à Nantes.

Cet itinéraire de 275 km fait la part belle à la convivialité et aux instants partagés. Grâce à un faible dénivelé, l’itinéraire est accessible à tous les cyclistes, des débutants aux plus confirmés. Empruntant les marches de Bretagne, la véloroute est jalonnée de points d’intérêt et de villages pittoresques (Vitré, Fougères, Châteaubriant,…).

Participez à l’inauguration de cette nouvelle véloroute ce dimanche 31 mars à la plage de Vioreau avec un cocktail inaugural, dégustation du gâteau l’Authentique et une présentation des activités de Vioreau, village étape avec l’association Nature Sport Vioreau. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 13:30:00

fin : 2024-03-31

Plage de Vioreau

Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire tourisme@pays-ancenis.com

L’événement INAUGURATION LA RÉGALANTE NOUVELLE VOIE CYCLABLE Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2024-03-26 par eSPRIT Pays de la Loire