Inauguration La Cour La Cour, 11 septembre 2021, Lille.

Inauguration La Cour

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à La Cour

LA COUR, c’est un nouvel espace au coeur de Lille-fives, où se regroupent deux structures : LE 188 & STUDIOS NORD. Le but ? Créer un lieu ouvert à tous, professionnels et amateurs, dans le but de diffuser et développer la pratique corporelle pour le plus grand nombre, dans un esprit de partage et convivialité. Durant tout ce WE festif et convivial, vous aurez l’occasion de découvrir ce nouveau lieu mais aussi de vous initier gratuitement à un éventail de pratiques que propose Le 188 et Studios Nord : Feldenkrais®, Yoga, C.h.oeur.s, Massage, Danse-impro, Corps-en-mouvement, méditation, théâtre, Faire vivre son histoire, Corps sensible … Et d’autres surprises !! *Nous vous rappelons qu’un pass sanitaire valide vous sera demandé pour accéder à l’évènement. Possibilité de faire un test antigénique sur place.

Gratuit – Initiations sur inscriptions obligatoirement

Le 188 & Studios Nord vous invite à l’inauguration de leur nouvel espace !

La Cour 1 bis rue Castiglione – 59800 Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T23:59:00;2021-09-12T11:00:00 2021-09-12T19:00:00