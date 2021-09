Tours Centre social pluriel(le)s Indre-et-Loire, Tours Inauguration Inside Out Projet : “Souriez, Vous êtes au Sanitas !” Centre social pluriel(le)s Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

À partir de 16h, nous collerons les dernières affiches réalisées pour Inside Out projet : “Souriez, vous êtes au Sanitas !” sur les murs du Centre Social Pluriel(le)s avec les habitants du quartier. À 18h , inauguration des façades avec les partenaires insitutionnels et les associatifs. Derniers collages des affiches autour des murs du Centre Social Pluirel(les) et inauguration avec les partenaires. Centre social pluriel(le)s 6 avenue du général de gaulle tours Tours Sanitas Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T16:00:00 2021-09-10T19:00:00

