INAUGURATION GRAINOTHEQUE Persac Persac Catégories d’Évènement: Persac

Vienne

INAUGURATION GRAINOTHEQUE, 25 mars 2023, Persac Persac. INAUGURATION GRAINOTHEQUE 8 route de Moulismes Persac Vienne

2023-03-25 15:00:00 – 2023-03-25 17:30:00 Persac

Vienne Persac Echanger les graines dont on n’a plus l’utilité pour enprendre d’autres qu’on aimerait voir pousser chez soi . Que ce soit des graines habituelles , des variétés anciennes, ou inhabituelles dans un jardin c’est ce que propose le bruit du Trapèze Tiers lieu de Persac aux habitants de la commune et des villages alentous.*En partenariat avec les enseignantes et les enfants de l’école qui ont animé cette activité l’an passé venez avec vos graines et vos envies de fleurir votre jardin .

Armelle maraichère de l’Arbre à Légumes » organisera une activté autour des semis .

Un gouter surprise sera également proposé Inauguration de la grainothèque en partenariat avec l’école de Persac 15h-17h Fêtons l’arrivée du printemps!1er Troc de graines! jeux, Atelier semis avec l’Arbre à légumes, Goûter surprise! +63 1855490 Evelyne Perard

Persac

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Persac, Vienne Autres Lieu Persac Adresse 8 route de Moulismes Persac Vienne Ville Persac Persac lieuville Persac Departement Vienne

Persac Persac Persac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/persac persac/

INAUGURATION GRAINOTHEQUE 2023-03-25 was last modified: by INAUGURATION GRAINOTHEQUE Persac 25 mars 2023 8 route de Moulismes Persac Vienne Persac Persac Vienne vienne

Persac Persac Vienne