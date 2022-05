INAUGURATION GALERIE DIVIN BAZAR Martres-Tolosane Martres-Tolosane Catégories d’évènement: 31220

Martres-Tolosane 31220 La galerie Divin Bazar ouvre ses portes pour la première fois le 1er juin avec une exposition proposée par les enfants des ateliers sur les Oiseaux. Ils organisent tout ! Oeuvres, présentation, affiches, invitations, buffet… Vernissage mercredi 1er juin à 18h30. Divin Bazar c’est au 28 Boulevard du Nord à Martres-Tolosane. Divin Bazar ouvre sa galerie et pour débuter ce sera une exposition d’oeuvres d’enfants qui sera présentée. divinbazar@gmail.com La galerie Divin Bazar ouvre ses portes pour la première fois le 1er juin avec une exposition proposée par les enfants des ateliers sur les Oiseaux. Ils organisent tout ! Oeuvres, présentation, affiches, invitations, buffet… Vernissage mercredi 1er juin à 18h30. Divin Bazar c’est au 28 Boulevard du Nord à Martres-Tolosane. DIVIN BAZAR 28 Boulevard du Nord Martres-Tolosane

