Inauguration de la Fresque Participative réalisée par des Jeunes de l’Accueil Jeunesse de la Ville de Gonfreville-l’Orcher (76) et des travailleurs en situation de handicap accueillis à l’ESAT de l’Estuaire. Après un travail de graphisme en salle, les participants ont choisi leur thématique (l’Arbre de Vie) et ont réalisé une fresque sur le mur d’entrée de l’ESAT de l’Estuaire. Inauguration le jeudi 25/03 à 15h en présence de M. Alban Bruneau, Maire de Gonfreville-l’Orcher. Une exposition sur le thème des préjugés sur certaines catégories de population (personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunes…) sera visible dans le hall de l’ESAT. NB : la photo ci-dessous montre la fresque en-cours de réalisation, finalisation la semaine du 15 au 19/03.

Evènement privé

Réalisation Jeunes de la Ville de Gonfreville et Personnes en situation de handicap accueillis à l'ESAT.

