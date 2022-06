Inauguration Exposition Thème des Artistes Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac Catégories d’évènement: Castelnau-Magnoac

Hautes-Pyrénées

Inauguration Exposition Thème des Artistes Castelnau-Magnoac, 29 juillet 2022, Castelnau-Magnoac. Inauguration Exposition Thème des Artistes

30 Place de l’Estelette CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées CASTELNAU-MAGNOAC 30 Place de l’Estelette

2022-07-29 – 2022-07-29

CASTELNAU-MAGNOAC 30 Place de l’Estelette

Castelnau-Magnoac

Hautes-Pyrénées Peinture Hadrien Bluchet & musique Les Poulpes à la Fondation Pierre Dubus. CASTELNAU-MAGNOAC 30 Place de l’Estelette Castelnau-Magnoac

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-Magnoac, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Castelnau-Magnoac Adresse Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées CASTELNAU-MAGNOAC 30 Place de l'Estelette Ville Castelnau-Magnoac lieuville CASTELNAU-MAGNOAC 30 Place de l'Estelette Castelnau-Magnoac Departement Hautes-Pyrénées

Inauguration Exposition Thème des Artistes Castelnau-Magnoac 2022-07-29 was last modified: by Inauguration Exposition Thème des Artistes Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac 29 juillet 2022 30 Place de l'Estelette CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées