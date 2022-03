Inauguration : exposition Les enfants de la résistance Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – musée de la bande dessinée Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

A l’occasion de l’inauguration de l’exposition “Les enfants de la résistance”, la Cité organise une après-midi de découverte de la série jeunesse à travers des ateliers, un goûter et une séance de dédicaces avec les auteurs Benoît Ers et Vincent Dugomier. Programme en détails sur citebd.org

Entrée libre

A l'occasion de l'inauguration de l'exposition "Les enfants de la résistance", la Cité organise une après-midi de découverte de la série jeunesse à travers des ateliers, des surprises et un goûter ! Cité internationale de la bande dessinée et de l'image – musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux BP 72308, Angoulême, Charente, Nouvelle-Aquitaine

