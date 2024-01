Inauguration exposition Heuliez Bibliothèque Cerizay, vendredi 8 mars 2024.

Inauguration exposition Heuliez Bibliothèque Cerizay Deux-Sèvres

Vernissage de l’exposition Heuliez: rétrospective d’un charron, devenu carrossier puis constructeur.

Archives France Design, photos et objets retraçant l’histoire des autobus, autocars et véhicules carrossés et produits à Cerizay.

Exposition proposée par Yannick Fortin.

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté

Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08 20:00:00



