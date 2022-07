Inauguration et bénédiction de Saint Symphorien

2022-07-19 – 2022-07-19 Sculpté en 2021 par Olivier Lévêque, Saint Symphorien sera inauguré par le Maire de Pléneuf Val-André et le Collectif Saint Symphorien, à l'origine du financement de la statue. Monseigneur Denis Moutel, Evêque de Saint-Brieuc, bénira le Saint.

