2022-03-19

Sauvian Hérault Sauvian Toute la journée, retrouvez-nous autour d’initiations au parcours d’obstacles pour les petits et les plus grands, encadrés par des coachs diplômés.

Nous proposerons lors de cet événement une compétition chronométré avec différents lots à gagner pour les meilleurs.

Il y aura également de la restauration sur place à midi.

