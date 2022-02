Inauguration d’une plaque en mémoire de l’abbé Jacques Séveau Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Inauguration d'une plaque en mémoire de l'abbé Jacques Séveau Lignières, 13 février 2022, Lignières.

2022-02-13 10:30:00 – 12:30:00

Lignières Cher L’abbé Séveau a marqué Lignières de son empreinte catholique et a rassemblé ses paroissiens lors de nombreuses fêtes religieuses. Son bel entrain est resté vivace dans la mémoire de ceux qui l’ont connu. Inauguration de la plaque à la mémoire de l’abbé Jacques SÉVEAU, curé doyen de Lignières de 1956 à 1986 au cours de la messe de la fête de Ste Jeanne de France qui sera célébrée par S.E. Monseigneur Jérôme BEAU archevêque de Bourges en l’église ND de Lignières. francis.gaillard@dartybox.com L’abbé Séveau a marqué Lignières de son empreinte catholique et a rassemblé ses paroissiens lors de nombreuses fêtes religieuses. Son bel entrain est resté vivace dans la mémoire de ceux qui l’ont connu. office de tourisme de Lignières

