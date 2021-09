Nemours 39 rue du docteur Chopy,77140 Nemours Nemours, Seine-et-Marne Inauguration d’une plaque de rue décrivant le parcours sonore immersif Par Les Vivants à Nemours 39 rue du docteur Chopy,77140 Nemours Nemours Catégories d’évènement: Nemours

**Dévoilement d’une plaque** [**Par Les Vivants**](https://www.parlesvivants.org/) **à Nemours en Seine-et-Marne.** La ville de Nemours inaugure le parcours sonore immersif et géolocalisé [Par Les Vivants](https://www.parlesvivants.org/) portant sur la vie des populations juives pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce parcours sonore est une création des lycéens de Seconde 4 (2019-2020) du Lycée Etienne Bezout de l’académie de Créteil. Cette plaque est installée à l’entrée de l’Hôtel-de-Ville de Nemours. Les promeneurs pourront grâce au Qrcode reproduit écouter avec ou sans géolocalisation cette narration. Le 18 septembre 2021, madame la Maire Valérie Lacroute dévoilera une plaque informant du parcours sonore immersif Par Les Vivants 39 rue du docteur Chopy,77140 Nemours 39 rue du docteur Chopy, 77140 NEMOURS Nemours Seine-et-Marne

