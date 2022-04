Inauguration d’une oeuvre d’artiste Mairie,Place de la liberté 24640 Villefranche-de-Lonchat, 14 mai 2022, Villefranche-de-Lonchat.

Inauguration d’une oeuvre d’artiste

Mairie, Place de la liberté 24640 Villefranche-de-Lonchat, le samedi 14 mai à 17:00

Un artiste local fait don au musée d’une création unique et originale : la signature de Montaigne en verre ! Il sera également possible de découvrir le site internet ainsi que la visite virtuelle nouvellement lancée, Une petite collation vous sera offerte pour fêter tous ces évènements!

Entrée 1€ et gratuit pour les moins de 12 ans

Un artiste local fait don au musée d’une pièce unique ! Ensuite, découverte et redécouverte du patrimoine et de l’histoire locale, les arts et traditions populaires

