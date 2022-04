Inauguration d’une oeuvre d’artiste Mairie, Place de la liberté 24640 Villefranche-de-Lonchat, 14 mai 2022 17:00, Villefranche-de-Lonchat.

Nuit des musées Inauguration d’une oeuvre d’artiste Mairie, Place de la liberté 24640 Villefranche-de-Lonchat Samedi 14 mai, 17h00 Entrée 1€ et gratuit pour les moins de 12 ans

Un artiste local fait don au musée d’une pièce unique ! Ensuite, découverte et redécouverte du patrimoine et de l’histoire locale, les arts et traditions populaires

Un artiste local fait don au musée d’une création unique et originale : la signature de Montaigne en verre ! Il sera également possible de découvrir le site internet ainsi que la visite virtuelle nouvellement lancée, Une petite collation vous sera offerte pour fêter tous ces évènements!

https://museeleoniegardeau.wixsite.com/monsite

Admission €1 and free for children under 12 Saturday 14 May, 17:00

Un artista local dona al museo una creación única y original: ¡la firma de cristal de Montaigne! También será posible descubrir el sitio web, así como la visita virtual recién lanzada, Un pequeño aperitivo se le ofrecerá para celebrar todos estos eventos!

Entrada 1€ y gratis para menores de 12 años Sábado 14 mayo, 17:00

nouvelle-aquitaine 24610 Villefranche-de-Lonchat Nouvelle-Aquitaine