Musée de Vernon, le samedi 14 mai à 18:00

Le musée de Vernon a récemment acquis une œuvre du peintre américain Théodore Robinson intitulée « Vue de Vernon » peinte le 10 août 1888. L’œuvre est particulièrement pertinente pour le musée qui abrite l’une des principales collections d’œuvres réalisées par les artistes étrangers ayant séjourné à Giverny. Cette acquisition vous sera présentée par Cyrille Sciama, conservateur en chef du patrimoine. Présentation d’une nouvelle toile du musée Musée de Vernon 12 rue du Pont, 27200 Vernon Vernon La Demi Lune Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00

