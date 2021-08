Friauville Chapelle de la Hayotte Friauville, Meurthe-et-Moselle Inauguration d’une chapelle récemment rénovée Chapelle de la Hayotte Friauville Catégories d’évènement: Friauville

Chapelle de la Hayotte, le samedi 18 septembre à 16:00

### Assistez à l’inauguration de la chapelle de la Hayotte, récemment rénovée et soutenue par la Fondation du Patrimoine. La petite commune de Friauville tient beaucoup à cette chapelle qui fait partie de son histoire et de son patrimoine local. L’inauguration commencera par un accueil à la mairie, suivi d’une marche vers la chapelle qui sera bénie. Monsieur le Maire fera un discours à cette occasion. À la suite de l’inauguration, vous pourrez voir une exposition sur les travaux de rénovation.

Gratuit. Entrée libre.

Chapelle de la Hayotte Grand rue, 54 800 Friauville Friauville Meurthe-et-Moselle

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T19:00:00

