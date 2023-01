Inauguration du Village de Noel de Doudeville-Féérie de Noel du 03 au 31 décembre 2022 Doudeville, 2 décembre 2023, Doudeville .

Inauguration du Village de Noel de Doudeville-Féérie de Noel du 03 au 31 décembre 2022

Place Général de Gaulle Doudeville Seine-Maritime

2023-12-02 18:30:00 18:30:00 – 2023-12-02 21:00:00 21:00:00

Doudeville

Seine-Maritime

Depuis quelques années, Doudeville se pare de ses plus beaux décors pour Noël. Cette année encore, les bénévoles de Doudeville en Fête ont décidé de vous surprendre.

Top départ des fééries de Noel samedi 2 décembre à 18H30 où un spectacle pyrotechnique sur le thème des contes de Noel sera proposé sur la place de l’Hôtel de Ville, complètement inédit proposé par la Société France Artifice.

A 18h45, ce sera au tour du Père Noel de rentrer en scène, installé dans son traineau et accompagné de ses lutins.

Artisanat dans les chalets et animations tous les weekends à compter du samedi 03 décembre:

Dates clés de ce Marché de Noel: Samedi 16 et Dimanche 17 Décembre

Durant ces deux jours, allez à la rencontre d’une cinquantaine d’exposants (artisanat, gastronomie,…)d’un atelier chocolats pour les enfants accompagnés d’un maitre chocolatier sur le stand du Lion’s club et d’une démonstration de forgeron…

Visite et séance photo (borne selfie) avec le Père Noél.

Tombola: à gagner: un repas pour 2 à l’Auberge de la Durdent à Héricourt en Caux

Retrouvez le stand de Doudeville en Fête avec vin chaud, chocolat chaud, crêpes…

Samedi soir et dimanche midi, c’est tartiflette géante!!

+33 2 32 70 80 46

Doudeville

