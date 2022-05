Inauguration du Viaduc Cléron Cléron Catégories d’évènement: Cléron

Cléron Doubs Cléron A l’occasion de l’inauguration du Viaduc, venez revivre les années 1900.

Déambulation dans le village à la découverte de saynètes : lavoir, métiers ruraux, tacot, vie paysanne, scène de fromagerie, l’école ancienne, la distillerie, les pompiers…

gene.bertoncini@gmail.com

Déambulation dans le village à la découverte de saynètes : lavoir, métiers ruraux, tacot, vie paysanne, scène de fromagerie, l'école ancienne, la distillerie, les pompiers…

Démonstrations de filage de laine, broderie, orgue de barbarie, voitures anciennes…

